Алексей Дюмин: обращения туляков из военных частей в других субъектах РФ должны быть на контроле Фото: материалы пресс-служб

Как доложил военный комиссар Тульской области Александр Сафронов в рамках оперативного совещания 17 октября, между Правительством Тульской области и командованием воинских частей для получения сведений о мобилизованных гражданах налажено взаимодействие, а военная прокуратура региона ведет непрерывный контроль за выполнением мобилизационных мероприятий.

Так, ранее призванные 24 туляка, не относящиеся к категориям, подлежащим частичной мобилизации, вернулись домой из воинских частей. На данный момент ошибки не допускаются.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что обращения военнослужащих-туляков из частей в других субъектах РФ также должны находиться на контроле. Глава региона поручил военному прокурору области установить взаимодействие с коллегами из этих регионов и направлять им обращения, поступающие от мобилизованных.

В Тульской области в состав каждой мобилизационной комиссии включен сотрудник прокуратуры, а каждая районная прокуратура ориентирована на приём родственников мобилизованных граждан. На рассмотрение их обращений дается трое суток. Кроме того, в прокуратуре области организована круглосуточная горячая линия: 8 (962) 2742457.