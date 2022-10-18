Тулякам рассказали, как и когда зачислят денежное довольствие мобилизованным Фото: Архив "КП"

В ходе оперативного совещания в правительстве Тульской области рассказали, как будет выплачиваться денежное довольствие мобилизованным.

Так, до отъезда в зону СВО мобилизованным будут начислять оплату с учетом оклада по воинскому званию, воинской должности и процентной надбавки за выслугу лет. Кроме того, к этим выплатам добавится ежемесячная надбавка в 60% за особые достижения в службе, которая ранее не выплачивалась.

Деньги на счета военнослужащих зачислят: за сентябрь – с 10 по 20 октября, за октябрь – с 10 по 20 ноября 2022 года.

Прибывшим в зону СВО военнослужащим устанавливают дополнительные выплаты и выплаты за особые отличия.