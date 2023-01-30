Николай Воробьев: Турнир по хоккею объединил тех, кто стремится к победе!

29 января в Туле завершился турнир по хоккею в валенках на Кубок регионального отделения партии «Единая Россия».

29 января в Туле завершился турнир по хоккею в валенках на Кубок регионального отделения партии «Единая Россия».

Он организован в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» и в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» совместно с Министерством спорта Тульской области, Федерацией хоккея Тульской области и управлением физической культуры и спорта администрации города Тулы.

Соревнования, прошедшие, на площадке стадиона «Арсенал, шли два дня. В них приняли участие 42 команды. Игроки представляли крупнейшие предприятия региона: «Полипласт», ЦКБА, «Щекиноазот»«Туламашзавод», «Газпром межрегионгаз Тула», «Газпром газораспределение» и «Азот». Также побороться за победу вызвались команды депутатов Тульской областной Думы и городской думы, Молодежного парламента. Среди участников также первая тульская женская команда «Королевы льда», представители «Молодой Гвардии Единой России», ее членов и сторонников. География состязаний охватила Веневский, Тепло-Огаревский, Каменский, Плавский, Ясногорский, Белевский, Узловский, Щекинский и Суворовский районы, города Донской, Тула, Советск, Новомосковск и другие. Всего ледовые баталии в формате 4х4 объединили более 200 спортсменов, любителей и профессионалов. По итогам отборочного этапа и финальных игр определились три победителя, получившие призы компании «Полипласт». Бронзу соревнований и 50 тысяч рублей получила команда «Космонавты» (г. Тула), серебро и 100 тысяч рублей – команда «ЦКБА» (г. Тула). Главный приз – Кубок «Единой России» и 200 тысяч рублей забрала команда «Альянс» (г. Щекино), занявшая первое место.

- Турнир получился зрелищным, ярким, эмоциональным! – говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Он собрал жителей региона, для которых самый любимый вид зимнего спорта – игра для души и, конечно, новая возможность испытать силу воли и проявить стремление к победе! Поздравляем лидеров состязаний, участников и желаем новых спортивных рекордов и большой удачи во всех начинаниях!