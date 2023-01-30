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Здоровье30 января 2023 11:50

Коронавирус в Тульской области: 36 новых случаев заболевания за последние сутки на 30 января

Показатель заболеваемости с небольшим колебанием сохраняется на одном уровне
Источник:kp.ru
Коронавирус в Тульской области: 36 новых случаев заболевания за последние сутки на 30 января

Коронавирус в Тульской области: 36 новых случаев заболевания за последние сутки на 30 января

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 30 января, 3 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 709 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 1 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 188 558 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 359 жителей региона.

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