Мобилизация в Тульской области продолжается: идет работа по доукомплектованию обмундированием

Не нужно создавать ажиотаж: Алексей Дюмин призвал туляков не скупать военное обмундирование Фото: Алексей ФОКИН

17 октября в правительстве Тульской области прошло оперативное совещание, в рамках которого обсудили ход работы по доукомплектованию частей нужным обмундированием.

Так, губернатору доложили, что по 16 позициям уже создали запас для направления в части, остальные закупают и шьют. Поставки ведутся по графику, в том числе от зарубежных партнеров. Также к работе подключились тульские предприятия - в регионе уже серийно производят спальные мешки до -20°С, баулы для хранения и транспортировки обмундирования, шапки, балаклавы, комплекты белья и зимних носков, посуду, туристические коврики. Дополнительно организовано производство флисовых кофт, зимних балаклав, рюкзаков и комплектов термобелья.

Глава региона Алексей Дюмин поблагодарил жителей Тульской области за неравнодушие и помощь, но также призвал их не создавать ажиотаж вокруг армейского обмундирования, сообщив, что закупки от области - это не разовая помощь, регион будет регулярно экипировку дополнять и пополнять. Сейчас нужно сформировать достаточный запас по всей номенклатуре.