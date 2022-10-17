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Общество17 октября 2022 14:35

Мобилизация в Тульской области продолжается: идет работа по доукомплектованию обмундированием

Он заверил людей, что область уже закупает все необходимое, и будет регулярно экипировку дополнять и пополнять
Источник:kp.ru
Не нужно создавать ажиотаж: Алексей Дюмин призвал туляков не скупать военное обмундирование

Не нужно создавать ажиотаж: Алексей Дюмин призвал туляков не скупать военное обмундирование

Фото: Алексей ФОКИН

17 октября в правительстве Тульской области прошло оперативное совещание, в рамках которого обсудили ход работы по доукомплектованию частей нужным обмундированием.

Так, губернатору доложили, что по 16 позициям уже создали запас для направления в части, остальные закупают и шьют. Поставки ведутся по графику, в том числе от зарубежных партнеров. Также к работе подключились тульские предприятия - в регионе уже серийно производят спальные мешки до -20°С, баулы для хранения и транспортировки обмундирования, шапки, балаклавы, комплекты белья и зимних носков, посуду, туристические коврики. Дополнительно организовано производство флисовых кофт, зимних балаклав, рюкзаков и комплектов термобелья.

Глава региона Алексей Дюмин поблагодарил жителей Тульской области за неравнодушие и помощь, но также призвал их не создавать ажиотаж вокруг армейского обмундирования, сообщив, что закупки от области - это не разовая помощь, регион будет регулярно экипировку дополнять и пополнять. Сейчас нужно сформировать достаточный запас по всей номенклатуре.

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