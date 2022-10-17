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Общество17 октября 2022 11:21

Тульские спасатели вытащили из колодца провалившихся туда бобров

Необычная спасательная операция прошла в Суворовском районе 15 октября
Источник:kp.ru
Тульские спасатели вытащили из колодца провалившихся туда бобров

Тульские спасатели вытащили из колодца провалившихся туда бобров

Фото: материалы пресс-служб

15 октября в Суворовском районе Тульской области местные жители вызвали спасателей, чтобы помочь двум бобрам, упавшим в пустой колодец.

Сотрудники 102-й пожарной части села Кулешова прибыли на помощь животным: так как бобры - водоплавающие, спасатели выбрали самый простой и нетравмиирующий для них способ освобождения. При помощи пожарных рукавов колодец заполнили водой, что позволило "узникам" самим выбраться на берег.

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