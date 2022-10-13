Ведущий солист Тульской филармонии Вячеслав Сладков скончался на 72-м году жизни Фото: Игорь КОПЫТОВ

Заслуженный артист Российской Федерации, ведущий солист Тульской филармонии Вячеслав Григорьевич Сладков умер после тяжелой продолжительной болезни на 72-м году жизни. Гражданская панихида состоится в Тульской областной филармонии 18 октября в 12.00.

Вячеслав Сладков родился в городе Липки Киреевского района, окончил вокальное отделение Тульского музыкального училища им. Даргомыжского и Воронежский государственный институт искусств. Уже во время учебы в вузе начал творческую деятельность в Воронежском оперном театре. Работал солистом в Ижевском музыкальном театре, а также в Крымской государственной филармонии.

С 1984 года Сладков был солистом Тульской областной филармонии, где проработал почти 40 лет.