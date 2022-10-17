Николай Воробьев: Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – важнейший социальный приоритет

Волонтеры передали Андрею подарок - робот-пылесос.

На протяжении нескольких лет региональное отделение «Единой России» и её волонтерский центр помогают нашему земляку, спортсмену-колясочнику Андрею Тимошенко из Алексина. Например, в 2018 году единороссы помогли ему в получении специально изготовленной инвалидной коляски для самостоятельного передвижения, в 2021-м подарили ноутбук, а в мае этого года привезли новый мобильный телефон.

Поводом для новой встречи с Андреем стала его победа на паралимпийских играх «Мы вместе», прошедших в Сочи. В соревнованиях принимали участие 1800 спортсменов из России и СНГ. В составе сборной Тульской области пловец Андрей Тимошенко завоевал четыре золотые медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем и на дистанции 150 метров в комплексном плавании.

Андрей – мастер спорта по плаванию, неоднократный победитель и призер всероссийских соревнований, входит в резервный состав паралимпийской сборной страны и для многих является примером мужества, силы воли и целеустремленности. В 2014 году парень участвовал в эстафете Паралимпийского огня в Туле.

Региональное отделение «Единой России» и ее волонтерский центр помогают спортсмену-колясочнику Андрею Тимошенко из Алексина не первый год.

В понедельник, 17 октября, по инициативе секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева волонтеры навестили Андрея и передали ему подарок –робот-пылесос.

- Для «Единой России» поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – важнейший социальный приоритет, – отметил Николай Воробьев. – Создание условий для их самореализации в спорте, творчестве, содействие в решении бытовых проблем – одно из направлений народной программы партии, ее проекта «Единая страна – доступная среда». Волонтерский корпус партии, депутаты и наши социальные партнеры помогают в вопросах реабилитации и адаптации инвалидов, содействуют инициативам общественных организаций, семьям с особыми детьми. Люди с непростой судьбой, сталкивающиеся с различными трудностями, но продолжающие борьбу с недугом, заслуживают самого большого уважения и нуждаются в нашей всесторонней помощи.

- Мы следим за успехами Андрея и находимся с ним на связи. Те результаты, что он показал на соревнованиях в Сочи, свидетельствуют о высоком спортивном классе нашего земляка. Мы гордимся его достижениями, желаем Андрею новых рекордов и всегда рады нашим встречам, – говорит представитель волонтёрского центра партии «Единая Россия», руководитель аппарата регионального отделения «Молодой Гвардии» Павел Астафьев.