На 17 октября в Тульской области за сутки коронавирусом заразились 60 человек Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 17 октября, 11:20, за сутки в Тульской области выявили 60 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 185 518 пациентов. С осложнениями болезни за эти сутки в регионе госпитализировали 7 человек.

361 человек выздоровел от коронавируса за этот же период, а всего успешно преодолели болезнь 178 748 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 323 человека.