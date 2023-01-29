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Общество29 января 2023 9:30

Коронавирус в Тульской области: 33 новых случаев заболевания за последние сутки на 29 января

Показатель заболеваемости идет на спад
Источник:kp.ru
Коронавирус в Тульской области: 33 новых случаев заболевания за последние сутки на 29 января

Коронавирус в Тульской области: 33 новых случаев заболевания за последние сутки на 29 января

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 29 января, 4 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 706 человек. При этом госпитализировано в тяжелом состоянии 0 человека.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 188 522 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 359 жителей региона.

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