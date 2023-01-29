30 января в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 87; ул. Кутузова, 114, 114-а; ул. Киревская, 8-29; Щёкинское ш., 114 (СНТ "Металлург-1"); ул. Ермоловой, 44-а, 15-41 (нечётн.), 22-52 (чётн.); ул. Репина, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 4-а, 8-а, 6-б; ул. Газовая, 24; ул. Кислородная, 1-27; ул. Огарёва, 2-24 (чётн.); Мясново: ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4; ул. 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26 Мясново: ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4; ул. 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26;

с 9:30 до 14:00 - ул. Пузакова, 11/1, 13, 15; ул. Демидовская, 80, 82, 84, 170, 179, 179-а, 179-б; пер. Тростянский, 19-41; ул. Герцена, 134;

с 10:00 до 12:00 - п. Михалково: ул. Колхозная, 4-а-14-б, 1; ул. Казанская, 2; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а, 41-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 19-43 (нечётн.), 41-а, 37-а, 22-42 (чётн.); ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 22, 24, 2, 4, 6, 8, 12-а; ул. Ярославского, 5, 7.