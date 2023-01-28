Генерал Галкин официально покинул пост начальника МВД России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В соответствии с указом, подписанным 27 января, генерал Галкин освобожден от должности.

Сергей Галкин в органах внутренних дел с 1983 года. Начинал службу в должности милиционера. На протяжении нескольких лет служил на разных должностях в органах внутренних дел Мурманской области. Переехав в Калужскую область, служил участковым инспектором милиции. Прошел путь до начальника ОВД Перемышльского района. В 2007 году назначен первым заместителем начальника УВД — начальником криминальной милиции УВД по Калужской области.

УМВД в Тульской области он возглавлял с 2012 года