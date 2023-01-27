Выпавшего из окна 15-летнего мальчика из Тулы начали травить в соцсетях после смерти Фото: материалы пресс-служб

Напомним, 24 января на улице Пушкинской в Туле при падении с 9-ого этажа жилого дома погиб 15-летний мальчик. Причина происшествия устанавливается.

После произошедшего, на личной странице подростка в соцсети неизвестный начал писать различные оскорбления в адрес погибшего. Также, он прикреплял различный картинки, злорадствовал смерти и оскорблял родственников подростка.

Следственный комитет даст правовую оценку циничным высказываниям одного из пользователей социальной сети. Уже принята мера для блокировки его аккаунта. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника и его местонахождение.