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Общество27 января 2023 7:08

Влюбленные из Тулы сыграли свадьбу на проекте одного из телеканалов

В эфир программа вышла 26 января
Игорь КОПЫТОВ
Влюбленные из Тулы сыграли свадьбу на проекте одного из телеканалов

Влюбленные из Тулы сыграли свадьбу на проекте одного из телеканалов

Фото: материалы пресс-служб

На телеканале «Пятница!» продолжается реалити-шоу «Четыре свадьбы». По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. Эксперты оценивают свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает та невеста, свадьба которой наберет наибольшее количество баллов.

В числе участников проекта оказалась пара из Тулы — 30-летняя Инна и 35-летний Максим. Инна – мастер по маникюру, ее молодой человек работает в торговле, руководителем отдела продаж. Влюбленные познакомились на сайте знакомств и устроили свадьбу в классическом стиле с бюджетом 600 тысяч рублей.

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