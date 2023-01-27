Тульский «Арсенал» обыграл действующего чемпиона Черногории «Сутьеску» со счетом 4:1 Фото: материалы пресс-служб

Контрольный матч тульского «Арсенала» на зимних сборах с действующим чемпионом Черногории «Сутьеска» закончился со счетом 4:1 в пользу оружейников.

Открыл счет Ткачев на 39-й минуте, но на 47-й Маркович из команды соперников с пенальти забил ответный мяч. Но уже на 68-й минуте еще один гол в ворота черногорцев забил Деспотович, после него — Изотов. Деспотович забил и финельный гол матча с пенальти.

В стартовый состав «Арсенала» вошли Коченков, Сокол, Большаков, Шумских, Кулешин, Панченко, Ткачев, Ставпец, Манелов, Григорян и Луценко.

Напомним, что команда готовится сейчас под руководством нового главного тренера Александра Сторожука.