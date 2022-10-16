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Общество16 октября 2022 13:00

Ко Дню отца туляки поделились своим пониманием, что значит быть отцом

Акцию "Будь отцом" проводит Министерство труда и социальной защиты Тульской области
Источник:kp.ru
Ко Дню отца туляки поделились своим пониманием, что значит быть отцом

Ко Дню отца туляки поделились своим пониманием, что значит быть отцом

Фото: Архив "КП"

16 октября в России отмечается День отца, который был учрежден указом Президента и назначен на третье воскресенье октября. Чествовать отцов будут во всех муниципальных образованиях области.

В преддверии праздника Министерство труда и социальной защиты Тульской области провело акцию "Будь отцом", в рамках которой папы разных профессий поделились своим пониманием, что значит для них отцовство:

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Фото: материалы пресс-служб

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Фото: материалы пресс-служб

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Фото: материалы пресс-служб

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Фото: материалы пресс-служб

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Фото: материалы пресс-служб

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Фото: материалы пресс-служб

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Фото: материалы пресс-служб

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