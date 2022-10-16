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Здоровье16 октября 2022 10:06

На 16 октября в Тульской области выявили 59 новых случаев коронавируса

Заболеваемость в регионе продолжает снижаться
Источник:kp.ru
На 16 октября в Тульской области выявили 59 новых случаев коронавируса

На 16 октября в Тульской области выявили 59 новых случаев коронавируса

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 16 октября, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 59 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 185 458 пациентов. Госпитализаций с осложнениями болезни за эти сутки в регионе зафиксировано не было.

380 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего успешно преодолели болезнь 178 387 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 322 человека.

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