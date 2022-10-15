В Тульской области на 15 октября за сутки коронавирусом заразился 71 человек Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 15 октября, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 71 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 185 399 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 10 человек.

370 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего успешно преодолели болезнь 178 007 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умер 5 321 человек.