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Здоровье14 октября 2022 9:00

Суточная заболеваемость коронавирусом в Тульской области на 14 октября снизилась до 88 случаев

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента
Источник:kp.ru
Суточная заболеваемость коронавирусом в Тульской области на 14 октября снизилась до 88 случаев

Суточная заболеваемость коронавирусом в Тульской области на 14 октября снизилась до 88 случаев

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 14 октября, 11:00, в Тульской области за минувшие сутки выявили 88 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 185 328 пациента. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 8 человек.

366 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зафиксировано 177 637.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 320 человек.

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