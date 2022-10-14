Суточная заболеваемость коронавирусом в Тульской области на 14 октября снизилась до 88 случаев Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 14 октября, 11:00, в Тульской области за минувшие сутки выявили 88 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 185 328 пациента. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 8 человек.

366 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зафиксировано 177 637.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 320 человек.