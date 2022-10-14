В Туле утром 14 октября из-за поломки троллейбусной линии образовалась пробка на улице Октябрьской

В Туле из-за поломки троллейбусной линии образовалась пробка на улице Октябрьской Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Утром 14 октября туляки, едущие из Заречья в сторону центра встали в пробке. Ее причиной стало повреждение электрической линии, питающей троллейбусы, на середине Зареченского моста. На 8:30 перед местом обрыва скопилось пять треллейбусов, ехавших в направлении центра.

. Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Также затруднения возникли и у троллейбусов, идущих во встречном направлении.

. Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Работы по восстановлению линии уже велись и примерно к 8:40 общественный транспорт восстановил движение.

. Фото: Арина ВОРОНЦОВА