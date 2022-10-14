В Туле утром 14 октября из-за поломки троллейбусной линии образовалась пробка на улице Октябрьской

В Туле из-за поломки троллейбусной линии образовалась пробка на улице Октябрьской
Фото: Арина ВОРОНЦОВА
Утром 14 октября туляки, едущие из Заречья в сторону центра встали в пробке. Ее причиной стало повреждение электрической линии, питающей троллейбусы, на середине Зареченского моста. На 8:30 перед местом обрыва скопилось пять треллейбусов, ехавших в направлении центра.
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Фото: Арина ВОРОНЦОВА
Также затруднения возникли и у троллейбусов, идущих во встречном направлении.
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Фото: Арина ВОРОНЦОВА
Работы по восстановлению линии уже велись и примерно к 8:40 общественный транспорт восстановил движение.
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Фото: Арина ВОРОНЦОВА
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Фото: Арина ВОРОНЦОВА