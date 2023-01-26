27 января в Туле без электричества останутся десятки улиц
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Электричества не будет по следующим адресам:
с 9:00 до 15:00 - ул. Мосина, 8, 8-д, 10;
с 9:00 до 16:00 - Мясново: ул. 1-я Прокатная 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 17-а; ул. 2-я Прокатная 1-25 (нечётн.), 5-а; ул. 3-я Прокатная 3-21, 21-а; ул. Поперечная, 14; пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.); ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.); ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская, 132; ул. Коминтерна, 4, 6; ул. Глухополянская, 3-а, 5-а, 11-а, 19-а, 21-а, 18-а, 28-а, 30-а, 50-а, 50-б, 1-21 (нечётн.), 8-50 (чётн.); ул. Ново Глухополянская, 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 9-а; ул. Гастелло, 1, 1-а;
с 9:30 до 14:00 - ул. Пузакова, 1, 1-а; ул. Октябрьская, 80, 80-а, 82, 88-б; ул. Демидовская, 179, 179-а;
с 10:00 до 12:00 - ул. 3-я Криволученская, 33; ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечет.), 2-32 (чет.); ул. 5-я Криволученская, 2-12 (нечет.); ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-132 (чётн.), 106-б; ул. Н. Островского, 26-62 (чётн.); Криволученский пр-зд, 2.