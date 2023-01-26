Стала известна часть списка погибших в страшном ДТП с участием микроавтобуса под Тулой Фото: материалы пресс-служб

Напомним, 25 января в 16:30 на трассе Калуга - Тула - Михайлов - Рязань столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль. Оба транспортных средства съехали в кювет и опрокинулись. При этом Volkswagen оказался придавлен сверху «КамАЗом».

В экстренных службах уточнили, что все погибшие в аварии девять человек – водитель и пассажиры микроавтобуса. При этом детей среди них нет. Микроавтобус не был предназначен для пассажирских перевозок.

Часть личностей погибших установлена: водитель - Пещеров С., пассажиры - Зароченцева Л., Акулинина В., Лучина Л., Золотаренко В., Маковецкий И., Петухова Н.

Личности двух пассажиров — мужчины и женщины — пока установить не удалось.