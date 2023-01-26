На кругу в районе Мосина и Павшинского моста в Туле изменят порядок движения Фото: материалы пресс-служб

С 28 января в связи со значительным сужением ширины проезжей части движение в направлении Павшинского моста будет осуществляться по одной полосе. Аналогично будет организовано движение по кольцу к улице Ф. Смирнова. Для каждой из полос будет определено одно направление движения посредством установки дорожных знаков 5.15.1.

Также изменится очередность проезда на круговом движении: оно будет второстепенным относительно примыкающих участков. Для информирования водителей будет организована установка дорожных знаков 2.5 «Движение без остановки запрещено».

Ограничения движения будут действовать до завершения строительных работ в 2024 году. О сроках не сообщается.