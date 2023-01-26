Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2023 9:57

На кругу в районе Мосина и Павшинского моста в Туле изменят порядок движения

Вызваны они началом строительство нового автодорожного мостового перехода через Упу
Игорь КОПЫТОВ
На кругу в районе Мосина и Павшинского моста в Туле изменят порядок движения

На кругу в районе Мосина и Павшинского моста в Туле изменят порядок движения

Фото: материалы пресс-служб

С 28 января в связи со значительным сужением ширины проезжей части движение в направлении Павшинского моста будет осуществляться по одной полосе. Аналогично будет организовано движение по кольцу к улице Ф. Смирнова. Для каждой из полос будет определено одно направление движения посредством установки дорожных знаков 5.15.1.

Также изменится очередность проезда на круговом движении: оно будет второстепенным относительно примыкающих участков. Для информирования водителей будет организована установка дорожных знаков 2.5 «Движение без остановки запрещено».

Ограничения движения будут действовать до завершения строительных работ в 2024 году. О сроках не сообщается.

На кругу в районе Мосина и Павшинского моста в Туле изменят порядок движения

На кругу в районе Мосина и Павшинского моста в Туле изменят порядок движения

Фото: материалы пресс-служб

Интересное