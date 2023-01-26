Прокуратура возбудила проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Тульской области, в котором погибли девять человек

В ДТП с микроавтобусом в Тульской области погибли девять человек Фото: материалы пресс-служб

Напомним, 25 января в 16:30 на трассе Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на территории бывшего Ленинского района столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль.

Предварительно установлено, что микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, после чего оба транспортных средства съехали в кювет и опрокинулись. При этом Volkswagen оказался придавлен сверху «КамАЗом».

Выяснено, что водитель фуры трезв. В экстренных службах уточнили, что все погибшие в аварии девять человек – пассажиры микроавтобуса. При этом детей среди них нет. Микроавтобус не был предназначен для пассажирских перевозок.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц").

Прокуратура Тульской области взяла на контроль ход и результаты проверочных мероприятий.