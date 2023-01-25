Техникум востребованных специальностей

– Наталия Владимировна, в чем особенности обучения в вашем техникуме?

– Мы предоставляем возможность будущим специалистам в различных сферах жить полноценной студенческой жизнью: заниматься научно-исследовательской деятельностью, спортом, творчеством, принимать участие в различных культурно – массовых и развлекательных мероприятиях. Наши студенты традиционно участвуют в различных конкурсах, викторинах, тематических встречах, соревнованиях, а также различных праздниках.

Главная цель деятельности Тульского техникума Экономики и управления - соответствие качества подготовки выпускника существующим и перспективным требованиям потенциальных работодателей. Поэтому учебная деятельность в техникуме осуществляется с учетом индивидуального подхода к каждому студенту. Во внимание принимаются личностные качества характера студента, учитываются интересы к предметам и дисциплинам. В процессе учебы, когда чередуются теоретические и практические знания, у студента формируется комплекс знаний, умений, навыков, которые впоследствии помогут выпускнику в трудоустройстве.

Определенно могу сказать, что наши выпускники являются конкурентоспособными специалистами, которые могут эффективно работать в современных социальных и экономических условиях.

Получив диплом о профессиональном образовании, выпускник техникума может продолжить обучение в Тульском институте управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова на льготных условиях.

.

– Что за профессии вы сегодня предлагаете?

– На протяжении многих лет популярностью пользуются профессии, связанные с финансами. Например, бухгалтера – неизменного сотрудника любой организации различных форм собственности. А профессия «финансист» позволяет работать в качестве экономиста, финансового аналитика, специалиста планово-экономического отдела, инвестиционного консультанта, руководителя финансового управления, финансового директора, кредитного инспектора и специалиста по кредитованию и на многих других должностях.

Много абитуриентов приходят обучаться на специальность «Операционная логистика». Сегодня на данных специалистов большой спрос в крупных фирмах, занимающихся перевозками и распределением товаров. Существуют и другие специализации, и даже на предприятии, которое ничего никуда не отправляет (например, в бизнес-центре или на спортивном объекте) может работать логист по снабжению, который будет обеспечивать свою компанию необходимыми товарами.

Всегда популярностью пользуется специальность «Право и организация социального обеспечения», а также обучение будущих страховщиков. Предлагаем мы освоить и профессию туристического бизнеса – сегодня это весьма актуально в обществе.

Техникум востребованных специальностей

– Учеба учебой, а есть ли в техникуме возможность для научной деятельности студентов?

– Наши студенты – среди победителей в различных номинациях ежегодного Тульского молодежного экономического конкурса инновационных проектов и идей. Так, в 2022 году Глеб Бакунин отличился в разделе «Проекты и идеи, направленные на повышение эффективности транспортно-логистических процессов в Тульской области».

На регулярной основе представители техникума участвуют с докладами и в различных научно-практических конференциях. Так, на XXV Международной студенческой научно-практической конференции «Проблемы молодежи глазами студентов» наши воспитанники в секции «Профессиональное и личностное самоопределение студентов» выступали с докладом «Изучение коммуникативных компетенций и условий их развития у обучающихся СПО».