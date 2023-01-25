Два десятилетия высокого стандарта образования

О том, как не потеряться в море предложений и сделать правильный выбор, наш разговор с ректором Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова Еленой Щербаковой.

ректор Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова Еленой Щербаковой

– Елена Сергеевна, вашему вузу в этом году исполняется двадцать лет, что удалось наработать за это время?

– Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова был создан в 2003 году, а имя знаменитого оружейника получил спустя семь лет.

На сегодняшний день в Институте реализуются основные образовательные программы высшего образования (программы магистратуры и бакалавриата), и дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки). Мы входим в состав образовательного консорциума «Среднерусский университет», объединяющий в себе пять независимых вузов.

Ежегодно в стенах института проходят научные, творческие мероприятия, студенческие предметные олимпиады и научные конференции, а также интеллектуальные состязания, круглые столы и дискуссии по проблемам развития малого и среднего бизнеса на территории Тульского региона с привлечением представителей бизнес-сообществ. На кафедрах института работают высококвалифицированные преподаватели, имеющие докторские и кандидатские степени, звания профессоров и доцентов.

В 2023 году планируется набор студентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения.

– Что вы можете предложить абитуриентам?

– Мне кажется, что у нас каждый абитуриент может выбрать направление по душе. Например, мы предлагаем программы высшего образования по направлениям: «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», а также «Специальное (дефектологическое) образование», на котором обучаются будущие логопеды и дефектологи.

В каждой группе есть выделенные бесплатные места для лучших абитуриентов, которым вуз оплачивает обучение. Так что при поступлении молодые люди вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, за которые им будут начислены дополнительные баллы.

– Кроме просто обучения, чем еще можно увлечь студентов?

– Институт располагает хорошей материальной базой с просторными и светлыми аудиториями, оборудованными передовой компьютерной техникой, современными мультимедийными средствами, большой библиотекой. Как результат - ежегодно наши воспитанники принимают участие в различных формах научно-исследовательской работы - всероссийских олимпиадах, межвузовских конференциях, во встречах с потенциальными работодателями. За последние несколько лет на конкурсы различного уровня представлено более 500 студенческих работ, получено более 250 дипломов, грамот по результатам участия в конкурсах, олимпиадах и конференциях.

А еще у нас есть возможность формирования для студента индивидуальной образовательной траектории, которая позволит ему наиболее эффективно спланировать и совместить обучение с профессиональной деятельностью. К каждому, кто хочет учиться у нас, мы находим индивидуальный подход.

– Какие у вас есть еще услуги образования?

– Для тех, кто уже имеет среднее профессиональное или высшее образование, в институте доступны программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки - большинство работодателей считают их достойной альтернативой второму высшему образованию. После окончания курса выдается диплом о профессиональной переподготовке, который предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в той или иной сфере.

В нашем вузе можно не только получать востребованную специальность, но интересно проводить свободное время. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый выпускник обладал высоким интеллектом и яркой индивидуальностью. Только при таких условиях можно стать лидером, добиться успехов в своей профессии и жизни.