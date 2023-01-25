Студенчество как символ дружбы и единства

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Этот праздник обрел свой официальный статус в 2005 году, и в настоящее время является не только поводом «прокатиться» по волнам юношеских воспоминаний, но и позволяет ощутить искреннее, идущее от сердца единение всех народов нашей страны.

Есть в жизни периоды, которые запоминаются на всю жизнь. К ним хочется возвращаться снова и снова, студенческие годы — то самое время. Этот жизненный этап всегда полон позитива и ярких интересных моментов. Первые пары, сессии, бессонные ночи за курсовыми и дипломами, и, конечно, новые друзья. Студенческая дружба, действительно, как прочная связующая нить, соединяет представителей разных народов нашей многонациональной Родины…

Илья Лукьянов родом из города Стерлитамака, что расположен в республике Башкортостан. Сейчас он студент 3-го курса Тульского педагогического университета им. Л. Н. Толстого.

- Весь 11 класс я размышлял о том, куда поступать. Нужно было выбрать достойный вуз, чтобы получить качественное образование, - говорит Илья. - Общался со знакомыми, друзьями, искал выходы на студентов из разных городов, чтобы подобрать оптимальный вариант продолжения своего обучения. Услышал о ТГПУ им. Л. Н. Толстого, посмотрел отзывы о профессионализме преподавательского состава. Подал документы, поступил и уже с первых дней обучения понял, что все положительные отзывы – это реальная картинка.

- Вы прожили в Туле несколько лет. Чем они запомнились?

- Студенчество – пора не только учебы, но и активных общественных мероприятий. Участвую в различных студенческих форумах, в т. ч. и в других городах. Влился в педагогический отряд в качестве методиста. Мне нравится дарить детям праздник, сказку: опыт работы вожатым у меня был со школьных времен.

Без друзей трудно освоиться в незнакомом городе, и я рад, что они у меня появились на тульской земле. Ребята с разных курсов, разных факультетов, разных национальностей. Республика Башкортостан богата народными культурами и традициями, я привык в такой среде существовать.

Издавна Россию населяли разные народы. У каждого из них есть ценности, которые помогают человеку не только жить, но и стать лучше. А самое главное – это дружба! Ее значение сложно переоценить. А если у вас есть друзья разных национальностей – значит, вы являетесь счастливым человеком, человеком мира. Это говорит о коммуникабельности и умении общаться с людьми разных культур и темпераментов. Вы постоянно совершенствуетесь в развитии и познаете много нового.

- Где продолжите свою карьеру?

- Я в будущем учитель русского и английского языков, хотел бы попробовать себя в роли преподавателя в обычной школе, а затем и в университете. Но сначала нужно закончить магистратуру в ставшем уже родным ТГПУ.

2022 год. Илья Лукьянов с увачтниками проекта "Университетские профильные образовательные смены".

Студенческая дружба – это навсегда

А вот у туляка Евгения Цоя одна магистратура уже позади, но молодой специалист и не думает останавливаться на достигнутом:

- Когда я учился в школе, одним из учителей физики был преподаватель ТГПУ им. Л. Н. Толстого (он совмещал преподавание). Со временем я сделал выбор в пользу этого вуза, в который и поступил в 2011 году. Закончил бакалавриат в 2015-м, затем была магистратура по профилю «Технология». После отслужил в армии, а сейчас вновь продолжаю учебу в аспирантуре: осваиваю специальность «Физика конденсированного состояния», планирую продолжать работу в ТГПУ, где за это время нашел огромное количество друзей.

Вообще студенческая дружба – это навсегда! Мы уже не учимся вместе, у многих свои семьи, разные судьбы, но друг друга поддерживаем, встречаемся. И при этом неважно происхождение, вероисповедание, национальность. Вообще исторически сложилось так, что Россия – родина разных народов, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, отличающиеся самобытностью культур и менталитетов. Могущество и сила российского государства во многом обусловлены крепкой дружбой народов, населяющих ее. Яркий пример истинной дружбы и сплоченности - годы Великой Отечественной войны, когда весь многонациональный советский народ встал на защиту Родины и отстоял ее свободу.

…Да, когда речь идет о настоящей дружбе, национальность не может являться критерием оценки. Молодежь – будущее России, поэтому если сегодняшние студенты научатся уважать людей разных национальностей, то и во взрослую жизнь они перенесут эти ценности. Это особенно важно.