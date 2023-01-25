Развивая научный потенциал региона

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На прошлой неделе мы побывали в лаборатории технологии полимерных материалов и композитов ТулГУ, своими глазами увидев и оценив работу ее сотрудников.

…Белые гранулы загружаются в емкость лабораторной установки, и начинается их обработка – похоже на приготовление блюда из риса. Но кулинарные изыскания здесь ни при чем.

- В пластик добавляется графит, и на выходе получается тот же пластик, только токопроводящий, который подойдет для использования, например, в дисплеях, солнечных батареях, беспилотниках, автомобилестроении и т. д. Другие добавки повышают прочность и эластичность, а биосовместимость позволяет применять созданные полимеры в медицине, - поясняет Ирина Фомичева, аспирантка ТулГУ, младший научный сотрудник лаборатории.

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Эту молодежную лабораторию в ТулГУ создали при поддержке научно-образовательного центра «ТулаТЕХ» в рамках программы «Приоритет-2030». Всего же в Тульской области по программе создано семь лабораторий, где молодые ученых ведут свои разработки.

Об этом и многом другом на брифинге, посвященном итогам научной деятельности в 2022 году и мероприятиям, приуроченным ко Дню науки в 2023-м, рассказал председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Максим Циглер. Он напомнил, что Указом Президента РФ 2022–2031 годы объявлены Десятилетием науки и технологий.

- Реализуемые мероприятия, в т. ч. в рамках нацпроекта «Наука и университеты», позволяют региону занимать одну из лидирующих позиций по ряду ключевых показателей, среди которых численность исследователей, объем отгруженной высокотехнологичной продукции, объем затрат на научные исследования, - подчеркнул Максим Циглер.

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Новым ключевым инструментом поддержки вузов в минувшем году стали мегагранты на создание новых научных лабораторий. По итогам отбора получателями поддержки на ближайшие пять лет стали ТулГУ и ТГПУ им. Л. Н. Толстого. В 2022 году им было выделено по 15 млн рублей из регионального бюджета.

Про лабораторию в Тульском госуниверситете мы рассказали выше, а в педагогическом университете совместно с тульской фармацевтической фабрикой будет открыта лаборатория силиконовых материалов для создания отечественного экономного и экологичного производства компонентов для биомедицины. В минувшем году дооснащены инжиниринговый центр «Наукоемкие технологии в машиностроении»

в ТулГУ, Центр передовых химических и биотехнологий в ТГПУ и лаборатория полимерных композитов в Новомосковском институте РХТУ Д. И. Менделеева. Центр развития компетенций, действующий на базе НОЦ «ТулаТЕХ», в прошлом году разработал и реализовал 34 программы дополнительного образования, обучение по которым прошли более 650 человек.

Поддержка с разных сторон

В 2022 году была утверждена региональная госпрограмма развития научной и инновационной деятельности в Тульской области. На ее реализацию до 2026 года из регионального бюджета будет выделено 430,5 млн рублей.

Для тульских ученых действуют гранты в сфере науки и техники, фундаментальных и поисковых научных исследований. Также в регионе выделяются премии в сфере науки и техники – по 200 тысяч рублей получили авторы пяти проектов.

Еще одна новация, введенная в 2022 году, – именные стипендии правительства Тульской области соискателям ученой степени кандидата наук. По итогам конкурса 40 аспирантов получили по 60 тысяч рублей, которые можно направить на публикацию статей, участие в конференциях, получение патентов и др.

Правительство региона имеет опыт плодотворного сотрудничества с Фондом содействия инновациям, который реализует программы поддержки научно-технологических проектов бизнеса и молодых ученых. 11 студентов тульских университетов стали победителями конкурса «Студенческий стартап», который проводит Фонд. Молодые инноваторы выиграли гранты в размере 1 млн рублей на реализацию своих стартапов. Гранты будут предоставляться в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Всего в 2022 году в Тульской области были поддержаны 112 молодых ученых.

Узнать о приоритетных направлениях научно-технологического развития региона, мероприятиях в сфере науки и техники и мерах поддержки ученых можно на цифровой платформе «Наука и инновации». С 6 по 11 февраля в Тульской области пройдет Неделя науки, в рамках которой в 11 муниципалитетах запланировано более 150 мероприятий для представителей научного сообщества и широкого круга зрителей.