Тулячка и ее маленькая дочь отравились угарным газом Фото: материалы пресс-служб

По данным СУ СКР, в ночь на 25 января были госпитализированы 34-летняя женщина и шестилетняя девочка. У матери и дочери наблюдались признаки отравления угарным газом.

В ходе доследственной проверки следователи осмотрели квартиру пострадавших, проточный водонагреватель, дымоход и вентиляционные каналы. Они также опросили женщину, специалистов газовых и контролирующих служб, изучили документацию по обслуживанию оборудования, организовали комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление причин произошедшего.

Угрозы жизни и здоровью женщины и ребенка на данный момент нет.