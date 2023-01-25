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Происшествия25 января 2023 7:59

Тулячка и ее маленькая дочь отравились угарным газом

Тульские следователи проводят проверку по данному факту
Игорь КОПЫТОВ
Тулячка и ее маленькая дочь отравились угарным газом

Тулячка и ее маленькая дочь отравились угарным газом

Фото: материалы пресс-служб

По данным СУ СКР, в ночь на 25 января были госпитализированы 34-летняя женщина и шестилетняя девочка. У матери и дочери наблюдались признаки отравления угарным газом.

В ходе доследственной проверки следователи осмотрели квартиру пострадавших, проточный водонагреватель, дымоход и вентиляционные каналы. Они также опросили женщину, специалистов газовых и контролирующих служб, изучили документацию по обслуживанию оборудования, организовали комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление причин произошедшего.

Угрозы жизни и здоровью женщины и ребенка на данный момент нет.

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