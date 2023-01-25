Тульский «Арсенал» арендовал полузащитника «Краснодара» Ираклия Манелова Фото: материалы пресс-служб

Предусматривается, что это будет аренда с правом выкупа. 20-летний нападающий является воспитанником академии «Краснодара» и уже успел сыграть за главную команду. В этом сезоне Манелов провел 9 матчей за главную команду «быков» в РПЛ и 11 матчей за «Краснодар-2» - в первой лиге. Голами не отметился.

В начале следующей неделе игрок должен прибыть в расположение тульского клуба, находящегося на сборе в Турции.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» расторг контракт с полузащитником Камраном Алиевым. При этом в клубе заинтересовались чемпионом Армении, 27-летним полузащитником Артемом Симоняном, который ушел из московского «Торпедо».