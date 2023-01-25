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Общество25 января 2023 6:21

Сегодня, 25 января, тульские депутаты объявят имя нового главы администрации города

Нового сити-менеджера объявят на заседании городской Думы
Игорь КОПЫТОВ
Сегодня, 25 января, тульские депутаты объявят имя нового главы администрации города

Сегодня, 25 января, тульские депутаты объявят имя нового главы администрации города

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В начале года были определены два кандидата - первый заместитель главы администрации Тулы Илья Беспалов и заместитель главы администрации Новомосковска Федор Сизов. Они представили концепцию программы социально-экономического развития города Тулы, ответили на вопросы членов специально сформированной конкурсной комиссии.

Илья Беспалов на муниципальной службе уже 12 лет, став в 2011 году заместителем главы администрации Тулы по экономическому развитию. Федор Сизов в администрации Новомосковска работает замглавы с 2019 года.

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