Сегодня, 25 января, тульские депутаты объявят имя нового главы администрации города Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В начале года были определены два кандидата - первый заместитель главы администрации Тулы Илья Беспалов и заместитель главы администрации Новомосковска Федор Сизов. Они представили концепцию программы социально-экономического развития города Тулы, ответили на вопросы членов специально сформированной конкурсной комиссии.

Илья Беспалов на муниципальной службе уже 12 лет, став в 2011 году заместителем главы администрации Тулы по экономическому развитию. Федор Сизов в администрации Новомосковска работает замглавы с 2019 года.