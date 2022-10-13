"Я абсолютно в вас уверен, парни": Алексей Дюмин обратился с напутствием к мобилизованным тулякам

В сети появилось видео, где губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился с напутствием к тулякам, призванным на службу в рамках частичной мобилизации. Он поблагодарил бойцов за верность долгу и пообещал всестороннюю поддержку как им, так и их семьям.

"С чего начинается Родина? Родина сегодня и всегда начиналась с наших защитников. С тех, кто ценой своей жизни защищает и обороняет нашу страну. Наша Родина начинается с вас, парни. Я абсолютно в вас уверен. Я уверен, что вы здесь не по федеральным законам и не по нормативам или документам - вы здесь по зову сердца, по долгу, по чести, как настоящие мужики. Будьте уверены - будут и вторые, и третьи эшелоны, если Родина позовет. И в этих эшелонах встану я с вами в одном ряду.

Вы должны четко понимать, что мы сделаем все возможное, чтобы вопросы социально-бытового порядка были на контроле. Мы будем помогать индивидуально каждой семье тех парней, настоящих мужчин, которые выполняют свой воинский долг, которые верны своему народу, которые верны своей стране.

Большое вам спасибо от меня, от всех жителей Тульской области и от всей страны. Спасибо парни!"