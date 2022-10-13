В Тульской области открыли 27 пунктов сбора вещей для мобилизованных бойцов и их семей Фото: материалы пресс-служб

13 октября на брифинге для СМИ рассказали о проекте «ВсеДляПобеды71», который был создан, чтобы объединить усилия всех, кто хочет помочь военнослужащим и членам их семей и консолидировать ресурсы.

В рамках проекта в регионе открылись 27 центров поддержки - в каждом муниципалитете области и два центра в Туле. В них собирают вещи и товары, приобретенные для бойцов жителями и предпринимателями. Адреса центров поддержки и график их работы доступны по ссылке.

Что можно принести в центры поддержки:

- средства личной гигиены;

- одежду (термобелье, шерстяные носки, термоноски, перчатки, зимнюю обувь, зимние куртки и брюки, флисовые кофты и шапки, шарф типа бафф, дождевики);

- предметы индивидуального пользования (аптечки, железная посуда, зимние спальники, рассчитанные на температуру от -20 градусов, туристические сиденья, коврики полиуретановые, рюкзаки 25 и 60 л);

- электронные и радиотехнические средства (фонари, квадрокоптеры, карты памяти, рации цифровые, генераторы, газовые горелки, аккумуляторы для электронных устройств и зарядные устройства к ним, планшеты и ноутбуки, бинокли);

- продукты питания длительного хранения (консервы и сладости).