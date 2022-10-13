На 13 октября в Тульской области за сутки выявили 107 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 13 октября, 11:15, в Тульской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом - за последние сутки выявили 107 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 185 240 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 6 человек.

376 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 177 271.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 319 человек.