Подростки в Тульской области избили товарища и сняли это на видео Фото: соцсети

В одной из групп Тульской области ВКонтакте была выложена видеозапись, к которой автор поста решил привлечь внимание общества: на видео несколько щекинских подростков били, оскорбляли и в буквальном смысле оплевывали своего ровесника, по предположению автора публикации - возможно, инвалида.

Стоит отметить, что сразу несколько из них снимали происходящее на камеры телефонов - видимо, одна из таких записей и оказалась в сети.

На видео практически сразу отреагировали представители региональной прокуратуры, оставив в комментариях сообщение:

"Прокуратура Тульской области незамедлительно организовала проверку по видеозаписи, размещенной в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Чёрный список Щекино», на котором подростки избивают сверстника. По результатам проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики несовершеннолетних, образовательных учреждений, исполнению родителями обязанностей по воспитанию детей. Прокуроры примут исчерпывающий комплекс мер реагирования."