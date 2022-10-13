Семьям мобилизованных в Тульской области назначили дополнительные выплаты и льготы Фото: Архив "КП"

12 октября губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал Указ «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».

Согласно указу, в Тульской области участникам спецоперации и членам их семей предоставляются:

- единовременная выплата на каждого ребенка до 18 лет в 10 000 рублей, та же сумма будет выплачиваться и студентам-очникам не старше 23 лет;

- первоочередное право приема детей в детские сады;

- полное освобождение от оплаты за посещение детского сада;

- право на льготный проездной билет в общественном транспорте;

- компенсация в 50% от взносов на капитальный ремонт;

- бесплатное посещение кружков, секций, культурных и спортивных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры и спорта.

В ближайшее время правительство опубликует подробный порядок предоставления этих мер поддержки.