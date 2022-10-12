На 12 октября в Тульской области за сутки выявили 115 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 12 октября, 11:40, в Тульской области за сутки выявили 115 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе заразились 185 133 пациента. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 16 человек.

380 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего в регионе зарегистрировали 176 895 выздоровевших пациентов.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 человека, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 318 человек.