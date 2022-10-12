Умер депутат Госдумы от Тульской области Вячеслав Петрунин
Фото: материалы пресс-служб
Депутат Государственной Думы от Тульской области Николай Юрьевич Петрунин ушел из жизни после тяжелой болезни, сообщила пресс-служба Госдумы.
Николай Юрьевич представлял Тульскую область в Государственной Думе с 2016 года, был первым заместителем председателя Комитета по энергетике.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Николая Петрунина:
«Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Юрьевича. Светлая память».