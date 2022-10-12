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Общество12 октября 2022 8:46

Умер депутат Госдумы от Тульской области Вячеслав Петрунин

О его уходе из жизни сообщила пресс-служба Государственной Думы
Источник:kp.ru
Умер депутат Госдумы от Тульской области Вячеслав Петрунин

Умер депутат Госдумы от Тульской области Вячеслав Петрунин

Фото: материалы пресс-служб

Депутат Государственной Думы от Тульской области Николай Юрьевич Петрунин ушел из жизни после тяжелой болезни, сообщила пресс-служба Госдумы.

Николай Юрьевич представлял Тульскую область в Государственной Думе с 2016 года, был первым заместителем председателя Комитета по энергетике.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Николая Петрунина:

«Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Юрьевича. Светлая память».

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