Умер депутат Госдумы от Тульской области Вячеслав Петрунин Фото: материалы пресс-служб

Депутат Государственной Думы от Тульской области Николай Юрьевич Петрунин ушел из жизни после тяжелой болезни, сообщила пресс-служба Госдумы.

Николай Юрьевич представлял Тульскую область в Государственной Думе с 2016 года, был первым заместителем председателя Комитета по энергетике.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Николая Петрунина:

«Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Юрьевича. Светлая память».