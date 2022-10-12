Модель профессионального роста и воспитание патриотизма

Мы побеседовали с ректором академии, доктором психологических наук, профессором, академиком РАЕН Евгением Борисовичем Карповым и директором колледжа кандидатом психологических наук Елизаветой Александровной Карповой.

Ректор академии, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН Евгений Борисович Карпов и директор колледжа кандидат психологических наук Елизавета Александровна Карпова.

– Нами создан и реализуется уже более трех лет образовательный кластер Лестница профессионального роста. Целевая аудитория: дети от 7 до 70 лет.

Наш девиз: Обучение без границ!

– В нашем образовательном процессе есть как стандартные программы обучения, так и эксклюзивные, которые и привлекают абитуриентов разнообразием форм подачи материала.

Совместно с Межрегиональной общественной организацией «Юный друг закона» мы в настоящее время реализуем проект по гармонизации межнациональных отношений «Свои: единство разных». В образовательных организациях города Тулы с сентября 2022 года наши специалисты проводят уроки дружбы. В занятиях уже приняло участие более 100 детей. На занятиях поднимаются важные проблемы теории и практики межнациональных отношений, дети знакомятся с историей и культурой национальностей и народов, проживающих на территории РФ в настоящий момент.

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– В рамках социального партнерства мы совместно с Тульской региональной общественной организацией Содействия Развитию Творческого Потенциала Подростков «Tulateens (Тульские Подростки)» реализуем проекты в IT-сфере: «Инженерные интенсивы и соревнования на базе инженерного центра и музея радиоэлектроники и вычислительной техники «РадиоЛевша» как средство профориентации школьников», где знакомим детей с основами инженерного дела, и проект «Уроки профориентации в тульских школах», который помогает школьникам в определении своего профессионального пути. Совместно с нашими партнерами мы проводим в тульских школах профессиональное тестирование, занятия по основам радиоэлектроники и экскурсии по тульским предприятиям.

– На базе колледжа создан Кадетский учебный центр, в котором школьники в течение двух лет изучают кадетские дисциплины параллельно с обучением в обычной школе. По окончании центра кадеты имеют право на льготное поступление после 9-го класса в Социально-технологический колледж. Выпускники колледжа в последствии могут получить уже высшее образование в академии по ускоренным программам. Таким образом, став нашими студентами после окончания 9-го класса, можно через 6 лет получить высшее образование.

– Кроме программ высшего образования, в АКАДЕМИИ осуществляется дополнительное образование по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, работников промышленных предприятий региона, педагогических работников, а также для сотрудников некоммерческих организаций Тульской области. Например, по программе повышения квалификации «Эффективное управление деятельностью некоммерческих организаций (НКО)» на сегодняшний день обучение уже прошли более 30 сотрудников – руководители и волонтеры НКО.

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– Главная наша задача – готовить студентов к профессии, удовлетворяющей как их личные интересы, так и общественные потребности, и современные запросы рынка труда нашего региона.

– Студенты колледжа успешны не только в учебе. Мы гордимся своими воспитанниками – победителями Всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей. Наши студенты – лауреаты ТУЛЬСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ, Всероссийского военно-патриотического фестиваля «ТЕЛЬНЯШЕЧКА», участники ПАРАДА ПОБЕДЫ, патриотических акций и социально-значимых мероприятий города.

В сентябре студенты нашего колледжа участвовали в Дальневосточном молодежном военно-патриотическом фестивале «ДОСААФ России «Найди себя» 2022 года и прошли 5-ти дневные учебные сборы по начальной военной подготовке.

Лекции, семинары, интеллектуальные игры, фестивали, викторины, квесты, экскурсии, встречи с интересными людьми – студенческая жизнь кипит! Мы стараемся, чтобы наши воспитанники попробовали себя в разных сферах деятельности и осознанно выбрали свою будущую профессию. А для этого у нас есть все инструменты!

Академия и колледж являются победителями конкурса «Бренд Тулы» 2021, лауреатами премии Тульской торгово-промышленной палаты «Устремленные в будущее».