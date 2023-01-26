Ждал свою женщину 16 лет и создал ради нее легендарное оружие: Красивая история любви отца "винтовки Мосина"

Перед зрителями разыгрывается история пылкой любви Сергея Мосина Варвары Арсеньевой. Фото: Пресс-служба Тульского академического театра

К созданию знаменитой винтовки -«трехлинейки» легендарного оружейника сподвигла его первая и единственная любовь к замужней даме, двоюродной сестре писателя Ивана Тургенева, Варваре. Конструктору понадобилось много денег. Ведь муж возлюбленной потребовал за нее выкуп.

На сцене Тульского академического драматического театра идет спектакль «Мосин: Трехлинейный роман» - один из тех, что поставил местный драматург Рагим Мусаев в рамках проекта «Жизнь замечательных туляков». Перед зрителями разыгрывается история пылкой любви основателя русской школы конструкторов стрелкового оружия Сергея Мосина, которого друзья называли затворником, и двоюродной сестры Тургенева Варвары, в замужестве Арсеньевой - дамы трогательной, меланхоличной и несчастной в браке.

Печален образ и прекрасен

Их «трехлинейный роман» начался с того, что сын солдата и крестьянки Сергей Мосин, отучившись в Воронежском кадетском корпусе, окончив с золотой медалью престижное Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге и получив чин штабс-капитана, подал прошение направить его работать на Имперский Тульский оружейный завод. Дело в том, что в Тульской губернии отец будущего знаменитого оружейника, Иван Игнатьевич -отставной подпоручик и вдовец, управлял в сельце Судаково (сейчас это микрорайон Косая гора в Туле) поместьем потомственного дворянина Николая Арсеньева. Повесы и картежника, который лишь изредка появлялся в родовом гнезде, прожигая дни в московских и питерских салонах.

Сергей Мосин - сын отставного подпоручика и крестьянки. Фото: Wikimedia Commons

Жена Ивана Мосина умерла рано, во вторых родах, и подпоручик вырастил Сергея и его брата Митрофана один. Дал сыновьям отличное домашнее образование, заботился, как мог. А когда отцу перевалило за 60, настал их черед помогать хозяйствующему у помещика родителю. Так, Сергей Мосин, прослывший среди знакомых «научным сухарем», сторонившимся женщин, перебрался из Питера в Тулу. Шел 1875 год. Сергею Ивановичу было 26 лет.

В свой первый приезд к отцу, молодой офицер познакомился с Николаем Арсеньевым и его супругой Варварой, которая была на восемь лет младше мужа. Мать двоих сыновей, высокая, стройная, с большими серыми глазами и бледной кожей, в черном элегантном платье- 21-летняя Варвара Николаевна поразила Сергея красотой и меланхолией. Ее печальный и прекрасный образ запал в сердце штабс-капитана. И всякий раз, пока Мосин оставался в тот приезд у отца, выходя в сад, он искал глазами Варвару. Проявлявший больший интерес к наукам, чем к женщинам, штабс-капитан постоянно думал о ней. Несколько раз они даже прогулялись вместе п парку. Этого оказалось достаточно, чтобы офицер всей душой эту тихую и печальную женщину всей душой. Правда, открыться ей не смог. Хоть и знал от отца, что Варвара Николаевна была глубоко несчастлива в браке.

Варвара Арсеньева - двоюродная сестра знаменитого писателя Ивана Тургенева. Фото: Wikimedia Commons

«Ваша В.Н.»

Вторая встреча Мосина с Варварой Арсеньевой случилась только через четыре года. Летом 1879-го он вновь приехал к отцу в отпуск. Арсеньевы к тому моменту фактически разошлись. Николай Владимирович почти перестал бывать в поместье, но официально разводиться с Варварой не спешил и регулярно, наездами, «делал ей детей». Одну за одной Варвара родила трех дочерей, но все они в один год умерли. После этого она занемогла и совсем перестала показываться на людях, ведя жизнь затворницы. Ко второму приезду Мосина у Вареньки родился третий сын.

Что до Сергея Ивановича, он встал на ноги, набрался опыта в оружейном деле и даже стал начальником инструментальной мастерской: завод по заданию императора в ту пору во всю работал над усовершенствованием однозарядной винтовки «берданки», которая неважно себя показала в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Перед оружейниками стояла задача полностью перевооружить российскую армию.

Мосин страстно мечтал увидеть возлюбленную, но не решался зайти к ней. Помог случай. В один из дней, они столкнулись в саду.

- Добрый день, Варвара Николаевна.

- Здравствуйте, Сергей Иванович.

- Как ваши дела?

- Спасибо, хорошо! А вы как поживаете?

И вдруг, после обмена формальными любезностями Варя спросила:

- Почему вы не женаты, Серей Иванович.

- Я люблю вас! – выпалил Мосин.

После такого признания смущенная Варвара поспешила домой и больше старалась на попадаться ему на глаза, однако перед отъездом оружейника, вышла проводить его и передала записку «Зимой с детьми собираюсь приехать в Тулу. Ваша В.Н.» Сергей был на седьмом небе. Его чувства оказались взаимны!

Авторы спектакля постарались придать героям портретное сходство с оригиналом. Фото: Пресс-служба Тульского академического театра

Кто был никем, тот станет всем?

У влюбленных началась новая жизнь, в которой Николай Арсеньев оказался третьим лишним. Главной проблемой Мосина, уже, кстати, начавшего в то время работать над магазинной винтовкой (из которой можно делать несколько выстрелов подряд и которая заряжается патронами с металлической гильзой), тогда стало уговорить соперника дать Варваре Николаевне развод.

Три года Сергей и Варвара жили, не скрывая своих чувств. Общество, конечно, шушукалось и осуждало. Арсеньеву в общем-то было плевать на супругу, но отпускать ее он не хотел. Поэтому, прослышав однажды, что в его поместье творится неладное, помчался «наводить порядок».

Разразился скандал. Варвара бросила в лицо мужа, что давно не любит его и ее сердце принадлежит Сергею Мосину.

— Любите кого угодно, — хладнокровно ответил Арсеньев. — Это на вашей совести. Но будьте любезны оставаться моей законной супругой и любящей матерью.

Капитан Мосин пытался урезонить помещика. Но, когда тот на фразу «из нас должен остаться кто-то один» бросил: «Кто был, тот и останется. А вы, как были никем, так никем и будете», вспылил и, защищая свою честь, вызвал упрямого дворянина на дуэль. К тому времени дуэли в России, к слову, уже давным-давно были под запретом.

Арсеньев вызов не принял, а, как сановная особа, нажаловался на Мосина его начальству. Сергея наказали, на трое суток посадив под домашний арест. Но это пыл влюбленного офицера не охладило. По окончании ареста он повторил вызов, но уже публично – нашел Арсеньева в губернском Дворянском собрании и там при всех «бросил перчатку». И тот в ответ опять наябедничал на распоясавшегося капитана, уже начальнику Московского военного округа, в ведении которого находилось предприятие. Мосина снова посадили дома под замок, на этот раз на две недели.

После этого оружейных дел мастер бросил попытки решить спор на дуэли и целых четыре года настойчиво уговаривал Арсеньева отпустить Варвару Николаевну. Слишком велико было желание Сергея жениться на любимой женщине. В итоге он своего добился.

16 лет ожидания

В 1883 году помещик вдруг сдался. Но не за «просто так». Арсеньев, погрязший в карточных долгах, решил жену…продать.

- Извольте, - сказал он настойчивому офицеру, после очередной его просьбы дать Варе развод. – Забирайте, Бог с вами. Компенсируйте мне переживания и потерю супруги, и она - ваша.

Сумму за официальный развод Арсеньев запросил космическую. 50 тысяч рублей. Историки говорят, что на эти деньги в конце 19 века можно было купить около десяти деревень с душами. Таких деньжищ у Мосина не было и в помине.

Единственное, что оставалось конструктору - погрузиться в работу. Сергей Николаевич дал себе зарок: он придумает самую лучшую винтовку, которую ждет от него царь Александр III, и разбогатеет!

В том же году талантливый конструктор, уже будучи членом особой комиссии по испытанию магазинных ружей, представил на суд армейских командующих несколько вариантов модернизированных «берданок» с магазинами на восемь патронов. А после этого, еще восемь лет оружейник работал над усовершенствованием самого удачного варианта.

За свою разработку Сергей Мосин был удостоен двух орденов, а его «трехлинейка» (название винтовка получила по калибру ствола, равному трём линиям – устаревшим мерам длины, равным 2,54 мм -Ред.) была одобрена императором и принята на вооружение. В 1891 году Мосин получил звание полковника, внушительный гонорар и взял Гран-при на Парижской оружейной выставке, поскольку разработанная им винтовка была признала лучшей среди 119 новых образцов, созданных в то время в мире.

Наконец легендарный конструктор смог заплатить Арсеньеву выкуп за любимую, и спустя 16 лет после знакомства Варвара Николаевна и Сергей Иванович поженились. К сожалению, их счастье продлилось не очень долго. Через три года с женой и тремя пасынками уже 52-летний Мосин переехал в Сестрорецк, под Питером, где возглавил местный оружейный завод. А еще через восемь, в 53 года, умер от воспаления легких в чине генерал-майора. Общих детей у Сергея Ивановича и Варвары Николаевны не было. И замуж после смерти любимого она больше не выходила.

Трехлинейка Мосина использовалась с 1892 года до конца 1950-х. За это время не раз модернизировалась. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

КОММЕНТАРИЙ

«Таковы законы жанра»

- Конечно, в своей пьесе что-то мы добавили, чтобы действо стало красивее, динамичнее, - говорит, режиссер-постановщик Рагим Мусаев. - Но пьеса основана на реальных событиях. Я нашел документы, на которые можно опереться. С каждым новым свидетельством яснее вырисовывались портреты героев этой истории. Например, Николай Владимирович Арсеньев. В малочисленных источниках советских времен, где он упоминается в связи с «трехлинейным романом», Арсеньев предстает старым мужем. Но, обратившись к генеалогическим росписям дворянских родов, я обнаружил, что между соперниками было всего три года разницы. Быть может, таким образом биографы хотели как-то обелить Мосина.

Известно, что после его переезда Мосина и Варвары в Сестрорецк, общаться с сыновьями Арсеньев прекратил, имущество распродал и прокутил, а потом спился и умер в каморке у своего кучера.

Мы сохранили по максимуму все исторические точности, которые узнали, а в остальном старались соблюсти логику повествования и законы театра. Например, для того, чтобы поддержать романтическую линию, нужен был эпизод, где Варвара повлияла бы на процесс создания «трехлинейки». Так появилась случайно оброненная героиней фраза про три линии в контексте любовного треугольника, которую в версии спектакля Сергей Иванович берет за отправную точку, работая над своим изобретением. Разумеется, в жизни все было не так, но в рамках красивой истории любви это правильно. Таковы законы жанра.