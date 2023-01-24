Проезд в общественном транспорте Тулы подорожает до 30 рублей Фото: Игорь КОПЫТОВ

Итак, с 1 марта в общественном транспорте Тулы повысятся тарифы за проезд. Так, в муниципальном стоимость наличными составит 30 рублей, по карте «Тройка» — 24 рубля, при оплате банковской картой — 26 рублей. Стоимость безлимитного месячного проездного составит 1200 рублей. Месячный льготный проездной билет не изменится в цене.

Об этом было официально сообщено на совместном брифинге министра транспорта Тульской области Родиона Дудника и руководителя городского транспортного хозяйства Дмитрия Ярцева.

Но это, подчеркнем, только для автобусов-трамваев-троллейбусов. Частные перевозчики сами установят тарифы в тульских маршрутках. Им, конечно, рекомендовано установить такую же стоимость, как и в муниципальном транспорте, но аппетиты частников законодательно ничто не ограничивает. Проверим?

Отдельно стоит отметить, что на повышении цен на проезд в этом году настаивали, в первую очередь, именно те компании, что осуществляют перевозки по регулируемому тарифу, со льготами. Владельцы «лайнов» тактично молчали до последнего момента.