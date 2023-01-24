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Общество24 января 2023 8:05

В Туле погиб подросток после падения с 9 этажа жилого дома

Прокуратура проводит проверку
Источник:kp.ru
В Туле погиб подросток после падения с 9 этажа жилого дома

В Туле погиб подросток после падения с 9 этажа жилого дома

Фото: материалы пресс-служб

24 января на улице Пушкинской в Туле при падении с 9-ого этажа жилого дома погиб 15-летний мальчик. В данный момент устанавливаются причины произошедшего.

Прокуратура проводит проверку. В ходе нее будет дана оценка исполнению родителями обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а также соблюдению требований закона образовательной организацией о несовершеннолетних. По предварительной информации, подросток был одет в школьную форму.

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