В Туле погиб подросток после падения с 9 этажа жилого дома Фото: материалы пресс-служб

24 января на улице Пушкинской в Туле при падении с 9-ого этажа жилого дома погиб 15-летний мальчик. В данный момент устанавливаются причины произошедшего.

Прокуратура проводит проверку. В ходе нее будет дана оценка исполнению родителями обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а также соблюдению требований закона образовательной организацией о несовершеннолетних. По предварительной информации, подросток был одет в школьную форму.