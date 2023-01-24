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Происшествия24 января 2023 6:12

В Туле возле Южного рынка обнаружено тело неожиданно скончавшегося мужчины

Об этом в социальных сетях первыми сообщили очевидцы.
Игорь КОПЫТОВ
В Туле возле Южного рынка обнаружено тело неожиданно скончавшегося мужчины

В Туле возле Южного рынка обнаружено тело неожиданно скончавшегося мужчины

Фото: соцсети

Днем 23 января в Туле в районе Зеленстроя скончался человек. Тело мужчины лежало на обочине проезжей части недалеко от Южного рынка,

Изначально туляки предположили, что причиной гибели могло стать дорожно-транспортное происшествие, однако, как выяснилось позднее, смерть 69-летнего мужчины наступила не из-за ДТП. Пожилому туляку внезапно сначала стало плохо, а затем он скончался на месте. То есть смерть не носит криминального характера.

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