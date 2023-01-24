В Туле возле Южного рынка обнаружено тело неожиданно скончавшегося мужчины Фото: соцсети

Днем 23 января в Туле в районе Зеленстроя скончался человек. Тело мужчины лежало на обочине проезжей части недалеко от Южного рынка,

Изначально туляки предположили, что причиной гибели могло стать дорожно-транспортное происшествие, однако, как выяснилось позднее, смерть 69-летнего мужчины наступила не из-за ДТП. Пожилому туляку внезапно сначала стало плохо, а затем он скончался на месте. То есть смерть не носит криминального характера.