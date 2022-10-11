«Первый Юго-Восточный» – ваше место под солнцем

На данный момент из 19 жилых домов сдано в эксплуатацию 8, еще 4 дома на финальной стадии строительства.

Из чего складывается комфорт?

1) Район, инфраструктура, перспективы

Проект «Первый Юго-Восточный» - это 19 многоэтажных домов, которые формируют комфортное и безопасное пространство для жизни, работы и отдыха. Проектом предусмотрена вся инфраструктура для полноценной жизни: школа, детские сады во дворе, спортивные и детские площадки, надземные многоуровневые паркинги, собственные котельные.

Рядом «Леруа Мерлен», «Глобус», «Мебель Молл»... А для небольших покупок всегда можно зайти в «Пятерочку» или «SPAR».

Если вы занимаетесь своим делом - можно открыть здесь собственный магазинчик или салон для оказания услуг: в каждом из домов предусмотрены нежилые коммерческие помещения. Их покупка весьма выгодна – число жителей микрорайона сейчас приближается к 5 тысячам и растет с каждым годом, а по итогам завершения проекта может составить 15 тысяч человек.

На данный момент из 19 жилых домов сдано в эксплуатацию 8, еще 4 дома на финальной стадии строительства. Квартиры в них уже реализованы и ожидают своих владельцев. Желающим приобрести здесь жилье стоит присмотреться к домам №8, 9, 10 со сроком сдачи в 2024 году.

У каждого дома неповторимый стиль, никакой скуки и безликих подъездов.

2) Удобство в деталях

Люди устали от устаревших либо наоборот чрезмерно сложных планировок, неудобных углов, непродуманных дизайнерских решений. «Ин-Групп» - за удобство! Выбирая квартиру в ЖК «Первый Юго-Восточный», вы можете не сомневаться, что получите удобную планировку для жизни. Убедитесь в этом сами, заходите на сайт 1vostochny.ru и выбирайте свою квартиру! Выбрать есть из чего: уютные студии площадью 32 кв. м стоимостью от 3 134 000 рублей; 1-комн. квартиры площадью 40 кв. м – от 3 854 305 рублей; различные планировки 2-комн. квартир площадью от 62 кв. м – от 5 010 200 рублей; 3-комн. квартиры площадью от 75 кв. м – от 5 441 595 рублей.

В отдельных квартирах домов №8, 9 и 10 применены планировочные решения, которые ранее были доступны только в премиум-сегменте: естественное освещение в ванной в виде полноценного окна, высота потоков на верхнем этаже - 3,6 м (!) вместо типовой 2,7 м. Нравится? Еще бы! Эстеты смогут насладиться видом любимого города даже из окна ванной комнаты, а рачительные хозяева, у которых не пропадет ни сантиметр полезной площади, устроят спальную на антресоли - высота позволяет.

Архитектурный стиль разработан специалистами итальянского архитектурного бюро Ferrari Studio.

3) Атмосфера и внешний вид

«Первый Юго-Восточный» - особенная серия новостроек, их архитектурный стиль разработан специалистами итальянского архитектурного бюро Ferrari Studio («Феррари студио»). ГК «Ин-Групп» сотрудничала с ним при строительстве части домов в «Левобережном». Результат впечатляет! У каждого дома неповторимый стиль, никакой скуки и безликих подъездов. Входная группа оформлена изящно, в трендовой цветовой гамме. В темное время суток она освещена легкой световой конструкцией из стекла и металла, которая позволит переждать дождик, встретить гостей, на время оставить детскую коляску или велосипед.

4) Близость к центру

Уютный, современный и благоустроенный микрорайон подарит незабываемые минуты радости и спокойствия. От вашего дома можно неспешным шагом дойти до парка «Патриот» или прогуляться вдоль «Комсомольского сквера» и прямиком попасть к Кремлевскому саду! Всего 20 минут пешком, и вы в сердце Тулы. Расположение ЖК очень удачно, продуман выезд и въезд из города, в пробках стоять точно не придется.

5) Выгодные условия и никаких уловок

Недвижимость здесь можно приобрести в ипотеку с господдержкой, применить военный сертификат или материнский капитал. Купить квартиру до сдачи дома можно и с беспроцентной рассрочкой напрямую от застройщика. Немаловажный момент: у застройщика работает программа «честная ставка», позволяющая значительно уменьшить размер платежей по ипотеке путем субсидирования. При этом застройщик не увеличит вам стоимость квартиры и соответственно кредита, как это зачастую практикуют. В ГК «Ин-Групп» нет скрытых платежей, комиссий, навязанных условий о необходимости сделать ремонт силами застройщика, заказать у него оборудование, мебель или выбрать страховку в «нужной» страховой компании. Здесь все по-честному.

Расположение ЖК очень удачно, продуман выезд и въезд из города, в пробках стоять не придется.

Подробная информация о квартирах в «Первом Юго-Восточном» на 1vostochny.ru

Телефон (4872) 52-09-09

Проектные декларации на наш.дом.рф

ООО «Специализированный застройщик Ин-Групп Большой».