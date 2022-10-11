HAVAL по госпрограмме в «КорсГрупп» на Рязанской

Осенью 2022 года HAVAL вошел в программу государственной поддержки.

- В сентябре текущего года городской кроссовер HAVAL Jolion стал участником госпрограммы льготного автокредитования, предоставляемой Министерством промышленности и торговли РФ, - говорит Максим Шевченко, директор ДЦ HAVAL на Рязанской. - В проект включены автомобили стоимостью до 2 млн рублей, произведенные на территории РФ. Государство компенсирует 20% стоимости автомобиля при покупке машины в кредит. «Хавейл Мотор Рус» в свою очередь оптимизировал цены на основные комплектации Jolion, что дало нашим клиентам новые возможности.

HAVAL Jolion - участник госпрограммы льготного автокредитования.

Стоимость базовой комплектации HAVAL Jolion с учетом льгот по госпрограмме составит от 1 519 200 рублей.

Войти в программу можно по нескольким направлениям с определенными условиями:

– «Семейный автомобиль» – если у вас есть несовершеннолетние дети, в том числе находящиеся под опекой или попечительством;

– «Первый автомобиль» – если это ваш первый авто в собственности;

– «Автомобиль в trade-in» – если сдаете в trade-in автомобиль возрастом свыше 6 лет и не менее года являетесь его владельцем;

– «Автомобиль для медработника», «Автомобиль для учителя» – если вы сотрудник медицинской или образовательной государственной организации.

ДЦ "КорсГрупп" готов за несколько дней доставить авто в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиента.

- Максим, почему за выгодной покупкой по госпрограмме надо приезжать именно к вам?

- HAVAL является пока единственным иностранным брендом, вошедшим в программы господдержки осенью 2022 года. Мы имеем в наличие большое количество автомобилей, подходящих под условия программы.

ДЦ "КорсГрупп" является ближайшим дилером к заводу, в связи с этим мы готовы в кратчайшие сроки (за несколько дней) доставить авто в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиента.

Во-вторых, качество автомобилей HAVAL сегодня намного выше их цены. Надежность бренда подтверждает увеличивающийся спрос. Уже давно никто не говорит о китайских автомобилях снисходительно.

HAVAL, являющийся суббрендом крупного автоконцерна Great Wall, закрепил за собой репутацию производителя надежных, комфортных и инновационных автомобилей.

Если вы планируете купить автомобиль, обратите внимание на модельный ряд HAVAL. Компания выпускает кроссоверы, популярные во всем мире благодаря техническому совершенству и стильному дизайну.

Войти в программу можно по нескольким направлениям с определенными условиями.

- Каковы главные преимущества HAVAL Jolion?

- Этот автомобиль для тех, кто ценит стиль, изящество и одновременно надежность. Внешний вид построен на идеальных пропорциях и четких линиях… Выразительно смотрится решетка радиатора, модель снабжена светодиодной оптикой, системой бесключевого доступа, датчиками света и дождя, двухзонным климат-контролем и другими практичными опциями для комфортного вождения.

Сейчас все это доступно на Рязанской, 38 с поддержкой государства по выгодной цене.

Удобное расположение и отремонтированная ул. Рязанская позволяют без проблем посетить ДЦ HAVAL КорсГрупп в Туле.

- Есть ли проблемы с поставками комплектующих и запасных частей для автомобилей? Ведь HAVAL применяет автокомпоненты ведущих мировых брендов: Bosch, Borg Warner, Сontinental.

- Действительно, наряду с собственными технологиями, HAVAL использует одни из лучших разработок японских и европейских брендов. Кроме уже названных, это и Autoliv, Webasto и другие. Несмотря на это, проблем с комплектующими или запасными частями нет. Поставки необходимых автодеталей идут напрямую из Китая.

Напомним, что ровно два года назад автомобильный холдинг «КорсГрупп» получил дилерство китайского автоконцерна HAVAL в Туле. Наряду с неизменно высоким уровнем сервиса, соответствующим международным стандартам бренда, в дилерском центре HAVAL на Рязанской радуют своих клиентов специальными условиями на покупку автомобилей HAVAL.

В наличии и под заказ доступны обновленные модели инновационных кроссоверов HAVAL F7 и F7x, новинка этого лета – HAVAL Dargo, рамный внедорожник H9, а также представители Great Wall - Poer и Wingle.

Среди услуг дилерского центра: тест-драйв, автокредитование, автострахование, гарантийное и постгарантийное обслуживание и др.

Удобное расположение в городе и отремонтированная ул. Рязанская позволяют быстро и без проблем посетить дилерский центр HAVAL КорсГрупп в Туле.

КорсГрупп

официальный дилер HAVAL

Тула, ул. Рязанская, д. 38.

+7 (4872) 51-56-60.

korsgroup-haval.ru

Все условия приобретения автомобилей по госпрограмме можно узнать на сайте korsgroup-haval.ru.

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