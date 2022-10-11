На 11 октября за сутки в Тульской области выявили 111 случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 11 октября, 11:00, в Тульской области за минувшие сутки выявили 111 новых случаев коронавируса, то есть заболеваемость продолжает снижаться. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 185 018 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 12 человек.

375 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего в регионе зарегистрировали 176 515 случаев выздоровления.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 317 человек.