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Происшествия23 января 2023 7:21

В ночном пожаре в гараже на улице Дачной в Туле пострадал 72-летний мужчина

Он отравился продуктами горения
Игорь КОПЫТОВ
В ночном пожаре в гараже на улице Дачной в Туле пострадал 72-летний мужчина

В ночном пожаре в гараже на улице Дачной в Туле пострадал 72-летний мужчина

Фото: материалы пресс-служб

В 23:08, в воскресенье, 22 января в на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в гараже на улице Дачной в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано спасатели ликвидировали за 7 минут.

В результате происшествия в гараже выгорели постельные принадлежности, гараж закоптился по всей площади.

При этом пострадал мужчина 1950 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

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