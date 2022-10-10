Сборная ветеранов «ЕвроХима» из Новомосковска приняла участие в соревновании по Северной ходьбе

В рамках программы национальных приоритетов «Активное долголетие» участие приняла сборная «ЕвроХима» из города Новомосковска.

На Новомосковском Азоте давно и плодотворно ведутся работы в этом направлении. Работники пенсионного и предпенсионного возраста активно и регулярно тренируются сразу по нескольким видам спорта. Принимают участие в соревнованиях разного уровня. Составляют конкуренцию более молодым соперникам, завоёвывая призовые места.

В соревнованиях по Северной ходьбе Новомосковские химики участвовали впервые, но без награды не остались. Увезли с собой кубок зрительских симпатий.

Помимо ЕвроХимовцев в соревновании выступили предприятия «Сплав», «Спецприбор», «Тулагоргаз», «Щёкиноазот», «Тульский молочный комбинат», «Коломенский завод», «Новолипецкий металлургический комбинат», «Щекиноазот», а также команды муниципального образования г. Новомосковск, физкультурно-оздоровительного комплекса «Узловая-Арена» и объединения «Ходи Тула».

Спортсмены преодолели дистанцию в 2 километра. Для определения победителей в зачёт брались лучшие результаты 6 участников команды (3 мужчины и 3 женщины) с начислением очков в соответствии с занятым местом.

Победу в общем зачете увезли химики из города Щекино.