Стреляли в кабана, а убили человека: в Тульской области осудили охотников, застреливших мужчину Фото: Архив "КП"

В Ясногорском районе Тульской области осудили 52-летнего и 38-летнего жителей Москвы. В зависимости от роли и степени участия они были признаны виновными в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору и в причинении смерти по неосторожности.

В суде установлено, что в ночь с 29 на 30 января 2022 года двое жителей Москвы, нарушая правила охоты, выслеживали животных на территории охотничьего угодья «Жерновское» вблизи деревни Сидоровское Ясногорского района. Они передвигались на автомобиле и использовали карабин с тепловизионным прицелом.

38-летний охотник, заметив тепловую метку и решив, что это животное, вышел из автомобиля, занял удобное положение и выстрелил, не убедившись, что в прицеле видит именно животное. В результате 44-летний мужчина, охотившийся в лесополосе, получил сквозное огнестрельное ранение груди, от которого скончался на месте.

Суд приговорил 52-летнего подсудимого к штрафу в 900 тысяч рублей, а второго подсудимого, который произвел роковой выстрел, - к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также взыскал с последнего компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Кроме того, суд запретил обоим заниматься деятельностью, связанной с добычей охотничьих ресурсов, сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.