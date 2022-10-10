«ТНС энерго» и «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» усилят взаимодействие в целях повышения качества обслуживания клиентов

Стороны обсудили вопросы взаимного доступа к мониторингу качества электроэнергии и информации об объёмах потребленного ресурса в части интеллектуальных систем учета, а также возможность взаимодействия отдельных территориальных подразделений энергокомпаний. Кроме того, руководители уделили особое внимание созданию совместной рабочей группы для координации работы подразделений в районах Тульской области. Было принято решение, которое позволит потребителям, обращающимся в энергокомпании, использовать принцип «одного окна».

«Совместная работа позволит нам оперативно и качественно решать вопросы энергоснабжения жителей региона. Что обеспечит надежную поставку ресурса клиентам и повысит качество обслуживания», - отметила Елена Стельнова.

Также, в ходе рабочей поездки было проведено производственное совещание в «ТНС энерго Тула», на котором обсуждались актуальные вопросы деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии.

Справка о компании:

АО «ТНС энерго Тула» — гарантирующий поставщик электроэнергии, обслуживающий потребителей Тулы и Тульской области, входит в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов – Группу компаний «ТНС энерго». АО «ТНС энерго Тула» обслуживает более 750 тыс. физических и почти 16 тыс. юридических лиц. Объем реализованной электроэнергии в 2021 году составил 5,5 млрд кВт*ч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2021 года составил 67,08 млрд кВт*ч.